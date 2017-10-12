錄影筆偷拍女病患 乳房名醫起訴

2017-10-12

〔記者錢利忠／台北報導〕被踢爆偷吃女護理師，還趁女方裸睡時偷拍臀部，傳給女方新歡示威的「乳房名醫」梁宏華，去年底他涉偷拍女友私密照一案已遭起訴，針對他另涉在台北醫學大學附設醫院看診期間，用錄影筆偷拍37名女患者的部分，梁承認偷拍並稱是作為教學用途，台北地檢署考量僅7人撤告，昨依30個妨害秘密罪將他起訴，建請法官分論併罰。

前年10月，台北醫學大學附設醫院召開記者會，指有護理師發現梁宏華看診時，疑將錄影筆放在桌上偷拍女病患，北醫成立專案小組調查，突襲梁宏華的診間，發現確有移動式錄影設備，當場查扣封存，確保沒有任何影像外流的可能，事後召開人評會將梁開除。

梁宏華偷拍女病患一事，起初並無患者提告，但檢方勘查錄影筆內女患者影像，比對就診紀錄後，循線通知被偷拍的37名女患者，37人得知自己成為梁宏華偷拍事件的影中人後，氣得提告；據悉，37名受害者遍布各年齡層。

梁宏華庭訊時承認偷拍，辯稱相關影像是用於醫學研究及教學用途；梁事後積極聯繫37名被害者，試圖以和解方式換取對方撤告，但僅7人撤告，其餘30人不願原諒。

因梁宏華已承認偷拍女病患，檢方考量他拍攝前未取得女患者同意，無論他所辯稱的偷拍動機為何，都不影響其涉犯妨害秘密的事實，認定他涉案罪證明確；梁宏華離開北醫後，現於桃園市執業。