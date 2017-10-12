民宅氣爆 男燒傷獲救

2017-10-12

〔記者王宣晴、曾健銘／新北報導〕新北市58歲張姓男子昨晚在三重住處引爆瓦斯，不僅把所住的6樓頂樓加蓋外窗幾乎震毀，他的下肢也造成25％二度燒燙傷，警消獲報到場後，發現張男意識清醒、倒在房內，其房內有開啟中的16公斤瓦斯筒，幸未引發火勢，趕緊將張男送醫，後續將釐清氣爆原因。

警消調查，獨居三重三和路四段的張男，疑因罹患口腔癌而厭世，昨晚6時許服用安眠藥後，將瓦斯筒搬進房內開啟，因此引發氣爆，屋內家具近乎全毀，附近居民聽到爆炸聲，趕緊報案。

警消研判引爆瓦斯釀禍

警消勘驗後，在張男房內發現1桶開啟的瓦斯及數顆安眠藥，研判應為張男引爆瓦斯導致氣爆，所幸現場並未起火燃燒，造成更嚴重傷亡；而張男送醫後確認下肢有25％的二度燒燙傷，急救後暫無生命危險，但仍在醫院觀察。

張男向警方表示，只記得當時吃了幾顆安眠藥，不知道為何瓦斯筒會被搬到房間，也不知道為何會引發氣爆，否認因久病厭世而開瓦斯輕生；警方事後已聯繫張男女兒前往警局，釐清氣爆原因，待火調報告出爐，再請示檢方是否以公共危險罪嫌將張男送辦。

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