阿公載孫女買手機 撞車雙亡

2017-10-12

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕家境清寒的邱姓老翁疼愛從小養大的孫女，日前騎機車載孫女到板橋買手機，不料穿越路口時竟被翁姓女教師開車撞飛，邱翁墜地後死亡，沒戴安全帽的孫女也因頭部重創，搶救4天後回天乏術，因雙方均未酒駕，警方初判是雙方未注意車前狀況才釀禍，確切肇事責任仍待釐清。

本月1日上午9時許，住在樹林區的74歲邱翁，騎車載17歲孫女到板橋買手機，未料在穿越板橋、新莊交界的新崑路、莊崑路口時，因該處沒有號誌燈號，加上沒注意右方來車，慘遭45歲翁女駕駛轎車撞上，衝撞力道之大連汽車擋風玻璃都被撞碎，祖孫2人更被撞飛約2公尺，其中邱翁送醫急救無效，孫女一度恢復生命徵象，但5日上午仍因顱骨骨折併發腦出血惡化而宣告不治。

案發後，家屬從監視器畫面中看見祖孫倆最後身影，都忍不住難過痛哭；家屬透露，邱翁隔代教養一手帶大孫女，對孫女疼愛有加，出事前一天就曾提到要帶孫女買手機，未料途中疑因不熟悉路況而發生不幸。

翁女則說，當時右前方有穿螢光背心的男子及交通錐，她以為有臨檢而減速，未料仍撞上祖孫，車禍後祖孫2人跟機車倒在她座車左前方，她趕緊報案，相驗後檢方將她列為過失致死嫌疑人，訊後以2萬元交保。

父海外工作 祖孫相依為命

記者昨至邱家採訪未遇，有鄰居透露，邱女父母似乎早就離婚，父親在海外工作鮮少返國，因此邱女從小就由阿公一手帶大，祖孫倆相依為命、感情要好，家中開銷主要由邱父提供，但邱翁偶爾也會到工廠打零工，近來因邱翁受傷且年事漸長，才轉靠低收入補助貼補家用，經濟狀況並不寬裕。

孫女餐廳夢 永遠無法實現

對廚藝有興趣的邱女，9月剛進入離家不遠的樹人家商就讀餐飲科，夢想將來擁有一間屬於自己的餐廳，邱翁也力挺孫女逐夢，有空就會騎車載孫女上、放學，不料如今祖孫倆突傳車禍雙亡，也讓左鄰右舍不勝唏噓。

樹人家商表示，師生們對於邱女的開朗印象深刻，同學對她辭世都感到不捨，紛上臉書追思。