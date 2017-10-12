失業男縱火洩憤 公寓1死4傷

2017-10-12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕恐怖，心情不好竟隨機縱火洩憤害人命！

桃園市23歲男子簡仕恩前天深夜10點多，酒後拿著空寶特瓶購買汽油後，趴趴走到桃園區鎮江街一處6層樓舊式公寓，涉嫌潑灑汽油在1樓的樓梯間與機車上縱火，造成50歲簡姓住戶被燒死，另有4居民被嗆傷；簡仕恩縱火後半小時向警方自首供稱，因長期無業，酒後心情不好而縱火，沒想到會燒死人，他不認識死者、跟公寓居民也無恩怨。

警方調查，10日深夜10點多，簡仕恩涉嫌縱火焚燒公寓樓梯間的機車後，從容走出公寓逃逸，鄰居發現機車起火，趕忙呼喊親朋好友疏散，同時向警方與消防隊報案救援。

樓梯間發現焦屍

消防隊員雖只花7分鐘就撲滅火勢，卻在清理火場時，發現住在2樓的簡姓住戶躺臥在1樓樓梯間被燒毀的12輛機車、1輛自行車後方，已燒成焦屍，警方說，簡男與妻子離異後獨居，親友聽到噩耗悲痛萬分。

此外，公寓住戶35歲張姓男子、77歲黃姓老翁、44歲王姓女子與她的3歲女兒，都因吸入濃煙嗆傷，幸好送醫治療均無大礙。

警方調閱周邊監視器影像，發現是人為縱火，而簡仕恩隨後自行前往桃園警分局青溪派出所自首。警方說，簡仕恩走進派出所就說：「是我放的火！」警方經比對加油站、公寓外監視器拍攝的畫面，確認就是他買油犯案，訊後依殺人與公共危險等罪嫌將他送辦。

簡仕恩供稱，他長期無業，前晚心情不好，在便利商店買酒喝，但酒後心情更差，於是將寶特瓶裝的礦泉水倒空，拿著前往加油站買汽油，走了約5分鐘經過鎮江街的舊公寓，見四下無人而臨時起意縱火，以此發洩情緒。

警方調查，簡仕恩有詐欺、酒駕等多項前科，19歲時曾因販賣愛心筆與人發生糾紛挨告搶奪。警方初步調查，公寓的死傷者與簡仕恩都沒有親友關係、也不認識他，縱火是否另有動機，還要進一步調查釐清。