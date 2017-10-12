讚嘆seafood 開小黃28年自給自足

2017-10-12

做完早課下山 天黑回佛寺 民俗專家也肯定

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投李小姐到台北市搭小黃，一上車看到運將竟是穿袈裟的出家師父，從聊天中得知師父在新北市某佛寺出家，因佛寺沒有接受供養，因此從28年前開始，每天做完早課就下山開計程車，自給自足。李小姐心中大呼︰「讚嘆師父！」

佛教界︰真的很罕見

佛教界人士表示，出家眾一般都在寺院或道場修行，出來開計程車真的很罕見。

南投縣李小姐10日中午在舊台北市政府附近攔了計程車，上車後告訴「運將」她要去新北市中和區秀朗路，即觀察車內的環境，發現副駕駛座椅背上掛著的計程車駕駛執業登記證，上面的照片顯示司機是穿袈裟的出家人，抬頭看駕駛座，「運將」真的穿袈裟、剃光頭。

李小姐說，因為好奇而開始跟這位俗姓「蘇」的出家師父聊天，師父說他在新北市某佛寺出家，當時雖有說出佛寺名，也有透露其法號，但下車就忘了，只記得在新北市某山上，而他是佛寺多位出家眾的其中一人。

李小姐轉述，師父說話溫文有禮，聊天中透露因在該寺沒接受供養，因此28年前開始，每天做完早課就下山開計程車，而自己的計程車沒有靠行，天黑後即返回佛寺。

「這位出家師父的計程車沒有導航系統，真擔心他會找不到朋友的家！」李小姐表示，朋友住的地方，道路很複雜又難找，很怕沒有裝導航系統的這輛計程車，不知會不會找不到，殊不知他對那一帶非常熟悉，很快地就抵達目的地，一點路都沒有繞，感覺他的腦子裡就有1套導航系統。

李小姐說她下車後一直在想，這位出家師父開小黃自給自足，真的很另類，也很讓人佩服，下車前差點想對那位出家師父說：「讚嘆師父！」但後來還是忍住了沒說出口。

有佛教界人士對此表示，出家人開計程車真的非常少見，因為出家眾大都是在寺院或道場修行，但若有其他「願心」就另當別論。

擔任遊學太子爺行程管理人、常強調「談錢非宗教」的民俗專家廖大乙則認為，若這位小黃司機真的是出家眾，沒有對外募款，未接受供養，不干擾別人，不以其表象來獲取同情，那麼這種自給自足的方式，也很值得肯定。