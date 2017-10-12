法院認證色狼 回鍋當清潔隊班長

2017-10-12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮公所清潔隊2年前發生清潔隊班長性騷擾女職員案件，該名吳姓班長後來經法院二審判決確定，沒想到最近又重回清潔隊擔任班長，「法院認證的色狼回鍋服務」引發地方議論，恆春鎮公所則解釋，司法審判已經告一段落，借重其管理長才，內部其他隊員都無意見，一切依法以臨時人員方式聘用。

鎮公所︰借重管理長才

「法院認證的色狼，竟還可以回原單位服務，嫌受害女性太少嗎？」為當年受害者發聲的恆春律師張怡說，2015年性騷擾事件發生後，被害人被迫離開恆春，加害人則辦理退休。今年加害人先是當鎮長司機，現在又回到清潔隊當班長，未免太不道德。

被害人被迫離開恆春

張怡指出，這種法院二次認證的色狼，已經不適合在原單位任職，尤其還是主管職，恆春鎮公所應該開除色狼或者輔導他轉業，還給女性工作者安全的工作環境。

律師︰應開除或轉職

針對民眾質疑，恆春鎮公所回應，吳姓班長已經接受司法審判，過去對於清潔隊環保工作、管理很有一套，特別借用其長才聘用，一切依臨時人員的任用規定辦理，目前也沒有清潔隊員對他任職有任何意見或不舒服；至於當年的受害者，後來也因家庭因素辭職離開恆春，事件的兩造當事人不會有機會接觸。

據吳男的前主管透露，他在清潔隊任職約20餘年，直到性騷擾事件後退休，對於隊內任務調派及管理相當有一套，恆春歷任鎮長都很倚重，過去雖有種種傳聞，卻未曾出過什麼亂子，當時的性騷擾事件，不少知情人士都認為雙方早有糾紛。

這起性騷擾事件發生在2年前，當時吳姓班長趁機對1名已婚女職員強行摟抱，被害人雖嚴詞拒絕，班長仍不斷騷擾，還說出「才1秒鐘而已」的荒唐言論，不堪騷擾的女職員將過程錄音並提告。

被害人當時的錄音檔中，明白出現吳男說「現在沒人，我摟一下」，她拒絕，對方竟說「才1秒鐘而已」，甚至有一次面對她說「不」、並強調「外面有人」時，班長仍厚顏說：「抱一下而已，妳也不要。」

錄音檔中也顯示吳男多次夜間打電話找她，拒接後，對方隔天到辦公室竟質問為何不接電話，種種精神及身體上的騷擾，讓獨自在恆春工作的被害人身心俱疲。

屏東地方法院一審判決吳男意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為擁抱之行為，又對於女子以強暴之方法，而為猥褻之行為，合併應執行有期徒刑8個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；吳男不服上訴，二審仍遭駁回。