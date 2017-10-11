難辨影中鳥 告不成口交小三

2017-10-11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹法界傳出一起特殊案例，林姓男子的妻子意外在先生手機LINE訊息中，看見小三吳女說她沒有讓林男舒服、高潮，自嘆對林男的「功力」真的不行，且附檔還有吳女的口交影片，林妻氣炸一狀告到新竹檢方，然因檢方勘驗證據時，無法確認「影中鳥」就是林男的，加上口交並不構成通姦罪行，最終只能不起訴結案。

林妻指控，日前先生上廁所時手機放在客廳桌上，她聽見有LINE訊息隨手拿起一看，赫然發現手機內有先生與小三吳女的曖昧對話，甚至有吳女傳送的口交影片，立即拍照存證並具狀提告。

全案於檢方開偵查庭調查時，吳女及林男均承認互傳送曖昧對話的LINE訊息，且吳女確有傳送口交影片到林男手機，然2人堅稱並無姦情，辯稱他們之間平時就會互傳情色對話、影片，相互開玩笑，但並非男女朋友，也從未發生過性行為，吳女所傳送的口交影片，影片中的男子非林男，而是前男友。

檢方認為，林妻指控的證據，除2人的曖昧LINE訊息與口交影片擷圖，無法提出其他事證，也無法具體指2人發生性行為的時間、地點。

檢方指出，根據2人的曖昧LINE訊息，雖已證明2人關係匪淺，惟衡諸常情，仍難排除2人僅發生接吻、愛撫、口交、肛交，或其他尚未達性器接合程度親密行為的可能性，且從吳女所傳送的口交影片擷取畫面，僅有她口含某男子生殖器的畫面，無法查出該男子為何人，也難斷認吳女與該男子或林男有無發生性器接合的性交行為；本於罪疑唯輕原則，檢方無法就2人曖昧對話的LINE訊息與口交影片畫面，認定2人通姦，在犯罪嫌疑不足的情況下，全案只能不起訴。