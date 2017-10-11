工程款糾紛 鐵工廠老闆槍殺同業

2017-10-11

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉1間鐵工廠前夜傳槍響，呂姓老闆因蕭姓同業上門談判工程款糾紛，呂男不滿對方「侵門踏戶」，竟持改造手槍朝蕭男開槍，致蕭男腹部中槍重傷，國慶前夕敏感時刻發生槍擊案，警方立即搜捕，案發不到2小時就逮獲呂男到案。

案發2小時落網

警方調查，呂男（55歲）在水上鄉大崙村經營鐵工廠，蕭男（33歲）是其下游包商，雙方因工程品質認知不同，衍生工程款給付糾紛，蕭男前夜11點多上門談判，雙方一言不合，爆發肢體衝突。

呂男不敵年輕力壯的蕭男，便離開自家鐵工廠取來改造手槍，返回工廠後，朝蕭男腹部開1槍，呂男逞凶後攜槍逃離現場，附近居民聽到槍聲報警。

蕭男由救護人員送至嘉義長庚醫院急救，由於傷及小腸及大場，情況一度危急，經醫護人員施行修補手術，已無生命危險。

蕭男送醫脫離險境

水上警分局長陳俊明說，案發處距離國道1號水上交流道不到1公里，專案小組鎖定呂男犯案後，掌握其騎乘機車車號，立即實施封閉式路檢勤務，案發後2小時內就在水上鄉粗溪村，距離槍擊案現場約2公里外緝捕到呂男，查獲作案改造手槍支等證物。

呂男供稱，改造手槍是已故陳姓友人寄放，警方對其說法存疑，除追查槍彈來源，也將調查該槍枝是否另涉及他案。呂男訊後被依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送嘉義地檢署，檢察官訊後諭令5萬元交保。