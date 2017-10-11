LINE「何時來做愛」網蟲賠3萬

2017-10-11

〔記者林嘉東／基隆報導〕千萬別在LINE上亂傳不雅性暗示文字，指尖隨手一按，荷包恐會大失血！

凌晨性騷擾荷包失血

一名住在高雄的許姓男網友LINE住在基隆的女網友「什麼時候～下來做愛？」，未料為此付出代價，基隆地院以許此舉已觸犯性騷擾防治法，判許要賠償女網友精神慰撫金3萬元。

這名住在基隆的女網友起訴主張，她透過手機的LINE通訊軟體將遠在高雄的許男加為好友，想不到一個多月後的某日凌晨2點左右，許突然透過LINE傳「什麼時候～下來做愛？」的訊息給她，讓她感到恐怖，從此封閉自己，向警方報案，並求償50萬元。

法院審理時，許指出，是女網友先主動於臉書加為好友後，再加LINE成為好友，想不到竟要為此賠償。

許男辯稱「誤傳」

許解釋，他傳給她「什麼時候～下來做愛？」後發現「誤傳」（傳錯對象），馬上就向她道歉，她也回覆：「以為道歉就沒事嗎？時間早已經超過～許賤人」，他實在看不出她有任何心生畏懼。此外，他無心傳了一句不雅訊息，卻遭索賠50萬元，實在沒道理，何況他發現傳錯了，馬上向她道歉。

法院檢視女網友擷取2人當晚在LINE對話內容，發現2人一直從2點對話到3點半，不像是許「誤傳」。

許傳「什麼時候～下來做愛？」文字訊息給女網友，一分鐘後馬上補傳「哈～開玩笑……」、「喝多了……」給女網友。

後來又傳「當放屁就好～」給女網友，並非立刻發訊息給原告澄清是「誤傳」。

判決指出，女網友與許不熟，收到「什麼時候～下來做愛？」訊息，確實會讓人覺得遭到侮辱與冒犯；許此舉已觸犯性騷擾防治法，但審酌許的經濟狀況，判許要賠償女網友精神慰撫金3萬元。