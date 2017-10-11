現世報！賣斃死豬牟利 晚景淒涼求子女扶養

2017-10-11

〔記者李立法／屏東報導〕76歲邱姓老翁早年因販售斃死豬牟利遭判刑，導致妻離子散，晚年病痛纏身，生活無以為繼，要求兩名子女負起扶養義務，但子女指控邱翁年輕時家暴且嗜賭成性，未盡人父之責，還從事不法行為讓家人蒙羞，拒絕扶養邱翁。屏東地院認為拒養有理，駁回邱翁請求，可上訴。

暴夫還嗜賭 法官准子女拒養

邱翁與吳姓前妻離婚後獨居屏東，因年邁且罹患糖尿病、心臟病等重大疾病，每月仰賴低收入補助支應醫療及生活開銷，日子過得十分艱困，於是提起訴訟，要求與吳姓前妻所生的兩名成年子女，應負起扶養義務。

兩名子女控訴，邱翁年輕時未善盡人父及人夫的責任，在他們還年幼時嗜賭，從來不曾扶養過他們，且性情火爆，稍不順心就用不堪入耳的言語辱罵他們及母親，甚至吐口水在他們臉上、呼巴掌，還用繩子把他們綁起來關進廁所，拿刀子威嚇母親，成為家人揮之不去的夢魘。

邱翁子女還指控，父親10多年前因販售斃死豬遭查獲並判刑，導致妻離子散、家庭破碎，全家人得忍受鄰里異樣眼光，如今竟回過頭來要求他們負起扶養義務，實讓人難以接受，請求法官駁回父親的請求。

屏東地院傳喚吳姓前妻作證，吳婦強調，兩名子女自幼是她扶養長大，子女對邱翁的指控也並非虛構。

法官認定邱翁早年對子女有重大侮辱或其他身體、精神上的不法侵害行為，兩名子女依法可免除對父親的扶養義務，於是駁回邱翁請求。