「你幹嘛突然加速」心臟病發撞山壁 夫死妻兒3傷

2017-10-11

〔記者王宣晴／新北報導〕有心臟病史的55歲男子溫旭明，前晚載著妻小到桃園大園與家人聚餐，準備返回新北市中和住處時，行經八里區中山路三段，突然朝右前方加速，在副駕駛座的溫妻見狀嚇得大喊：「你幹嘛突然加速！」車子仍自撞路邊山壁，翻覆全毀，溫妻及兩名兒子在熱心民眾協助下脫困，溫男受困車內，送醫後傷重不治。

44歲溫妻及22歲的大兒子送醫後，分別胸部、頭部骨折，仍在加護病房急救中；18歲的小兒子多處擦傷。警方發現，溫男酒測值為零，研判溫男加速超車時因心臟病復發失去意識，直接衝撞山壁，釀成天人永隔悲劇。

妻大喊 夫毫無反應

警方調查，在連鎖咖啡店工作的溫男，曾因心臟疾病安裝心導管支架，也有高血壓等慢性病，與從事美甲業的妻子及兩名兒子同住中和。鄰居也表示，溫家人常笑臉迎人，相當親切，一家人感情融洽。

前晚9時許，溫男載著妻小到桃園大園與妹妹一家人聚餐，飯後為避開國道車潮，選擇走濱海公路返回中和住處。溫妻向警方表示，案發當時，兩名孩子在後座睡覺，丈夫駕車行經八里時，猛地朝右前方加速，她嚇得呼喊丈夫，並大叫：「你幹嘛突然加速！」但丈夫毫無反應，轎車直接撞上山壁翻覆。後方駕駛見狀趕緊報案，並協助溫妻及兩名孩子脫困，但溫男被夾困在駕駛座，直到警消趕抵，破壞車體後才救出溫男。

目擊者向警方表示，當時溫男加速超車後並未煞車，猛烈撞上路邊山壁後翻覆，見狀趕緊報案，並上前將副駕駛座及後座的乘客救出；警方指出，溫妻仍在加護病房急救，尚未得知溫男死訊。

檢警昨相驗溫男遺體釐清死因，發現溫男肋骨斷裂導致血胸身亡，因溫男並未酒駕，初步研判溫男在加速超車時因心臟疾病復發，失去意識，導致車輛失控衝撞山壁，詳細車禍原因仍待釐清。