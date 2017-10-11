拆贈品刀 超商男店員刺心亡

2017-10-11

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹北市某連鎖超商詹姓大夜班男店員，昨天清晨倒臥在店外人行道上，心口插了一把超商活動換購的廚師刀，被發現時已無生命跡象，警方調閱監視器畫面及訪查家屬，得知詹男投資股票失利，負債多達150萬元，加上曾因腦動脈住院開刀，併發憂鬱症現象，疑因身心俱疲而自殺。

疑負債150萬憂鬱想不開

警方調查，36歲的詹男到超商上班才2個月，輪值9日深夜到10日清晨的大夜班，清晨5點半時，路人發現詹男躺在店外人行道上，左胸下方心口處插了1把長約20公分的廚師刀，送醫前已無生命跡象。

警方調查，詹男身上插的廚師刀，就是超商近來舉辦點數加價換購活動的商品之一，調閱監視器畫面發現，詹先在店內拆封廚師刀後，隨手棄置外包裝和刀鞘，清晨4點半持利刃走出店外，之後就再沒有看到他走回店內，當時超商店內沒人，事後清點超商也無財物損失，超商內和詹陳屍處也無打鬥痕跡。

警方訪查家屬得知，詹男投資股票失利，一度負債多達273萬元，曾向前女友借90萬元，但已清償，民間借款33萬元也由家人協助償還，目前只剩向當兵學弟借的98萬元，以及銀行貸款52萬元，總計150萬元負債。

警方也查出，詹男去年還曾因腦動脈血管破裂住院開刀，財務壓力加上身體不好，讓他開始出現憂鬱症狀，今年初曾在家中企圖拿菜刀自殺。

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