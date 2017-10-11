妻頭七夜 獸男性侵繼女產子

2017-10-11

〔記者王捷／台南報導〕女子小琪（化名）從小隨母改嫁，15歲那年母親過世做頭七時，小琪害怕，找繼父陪睡卻遭性侵，小琪一開始抗拒，後來疑似衍生「斯德哥爾摩症候群」，父女畸戀還懷孕產子，直到生父發現提告，小琪出庭時甚至落淚向法官求情，要求能原諒繼父，讓出庭論告的檢方聽到後也感不捨！

「繼父比生父好」求法官原諒他

雲林地院依強制性交罪判繼父5年徒刑，台南高分院打臉一審，認為以成年人對未成年人犯罪，可加重2分之1刑期，日前改判8年半。

繼父在庭訊中辯稱，妻子於2014年10月過世，做頭七時女兒因害怕，要求他陪睡，父女倆在當夜發生性行為，此後每個月有1到2次共10次性行為，直到2016年4月女兒發現懷孕6個多月，才因東窗事發而停止。

檢方認為，被害人對案發次數及發生時間的記憶會略有差異，因此採取小琪記憶較清晰的10次性行為偵查，認定繼父犯案的時間約在2014年2、3月某日至2015年8月15日，小琪生子後改交由繼父的叔叔照顧，並與繼父隔離。

小琪出庭時當庭淚訴，供稱她有拒絕、閃躲繼父求歡，但是也希望能原諒繼父，遭性侵後仍喚繼父為「爸比」，檢警懷疑小琪與繼父產生男女之情，但小琪否認。

在台南高分院審理時，檢察官問小琪要不要對繼父提告，小琪低下頭哽咽，並搖頭否定；檢方又問小琪會不會想讓繼父被關，小琪情緒崩潰，哽咽回答不希望，並淚訴她知道繼父因為她被關，但是繼父對她很好，拜託檢察官能原諒繼父，因為繼父比生父還要好，讓檢方聽到後感到不捨。

二審合議庭依據兒童及少年福利與權益保障法成年人對未成年人犯罪，可加重2分之1刑期，因一審時沒有加重，依此重判8年6個月。

台南奇美醫院精神科主治醫師高霈馨說，小琪非常有可能對繼父產生了「斯德哥爾摩症候群」而不自知，繼父可能對小琪略施好處，卻又將小琪當作洩慾的對象，讓小琪產生依賴、同情，有矛盾又複雜的情感，因此讓性侵接二連三發生。