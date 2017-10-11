戰備道「無法」架路燈 死亡車禍頻傳惹民怨

2017-10-11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬與枋寮鄉交界的台一線戰備跑道，是全台唯一位於省道的戰備跑道，受限於國防法令無法架設路燈，夜間行車時周遭燈光昏暗、視線不佳，導致連年發生多起死亡車禍，佳冬鄉代會去年就曾決議要求有關單位裝設紅綠燈及路燈，如今再度發生可怕車禍，佳冬鄉公所籲請軍方和公路總局正視地方需求。

該戰備跑道全長約2.5公里，因應軍機起降路幅寬達40公尺，為軍機起降的備用跑道，但從1987年闢建至今已30年，2011年曾舉辦過一次軍事演訓，因天氣不佳僅以軍機衝場方式了事。全段北有東角路、中間屏132線、南端的屏134線（文化路）3個路口，東西向交會大小車禍頻傳，最嚴重的一次是1973年一輛遊覽車撞三輪車後起火燒死10餘人。

這條戰備跑道的路權歸屬複雜，除了軍方外，台一線省道歸公路總局，警方負責交通號誌，但衍生後果全由地方承受，佳冬鄉民常批「沒有雞蛋只有雞屎」。

路幅寬 超速成常態

屏東縣警局交通隊表示，前晚發生事故的文化路口僅有閃紅黃燈號誌，因路幅寬闊，雖然設有速限70公里的規定，但往來車輛幾乎都會超速行駛，夜間無照明更加危險，警方雖經常規劃勤務以移動式測速照相取締，但效果不佳；去年經地方建議後，預定在今年11月加裝紅綠燈號誌。