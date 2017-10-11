6車民刑責任 得一車一車釐清

2017-10-11

〔記者李立法／屏東報導〕佳冬戰備道夜間照明不足，導致多部汽車輾壓因車禍倒地的賴姓退休教師，律師劉思龍認為，除非這些車輛駕駛能證明自身無過失，否則都可能要負起民刑事責任，公部門若未做好道路安全防護措施，恐怕還會衍生國賠問題。

劉思龍指出，賴翁是被第一輛小貨車撞擊後倒地死亡，還是被後面多輛車輾過才喪命，有待檢方查明。肇責的歸屬，要先釐清案發當時主幹道與支幹道的通行路權問題，還須設法從附近的監視器、行車紀錄器及現場煞車痕、撞擊位置等事證分析，才能一一釐清責任。