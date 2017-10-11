挨撞再遭6車輾 退休師慘死戰備道

2017-10-11

與貨車碰撞人倒地

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣佳冬鄉戰備跑道前晚發生離奇死亡車禍，曾於佳冬高農任教的77歲賴姓退休老師，騎機車欲通過台一線佳冬戰備道時與陳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，賴翁倒地後被6輛以上的汽車輾過，屍身四散5公尺、血肉模糊，現場慘不忍睹。

血肉四散達5公尺

前晚約7點20分，賴翁從佳冬鄉文化路由西往東騎出，行經戰備跑道T字路口的分隔島缺口時，與陳姓男子所駕小貨車擦撞，賴翁被撞飛約15公尺，機車滑飛20公尺外的對向車道槽化線，賴翁受傷倒地來不及起身，被後方至少6輛疾駛而過的汽車逐一輾過，賴翁當場斃命，屍身血肉四散長達5公尺，血跡斑斑，令人觸目驚心。

後車急閃撞安全島

第一輛撞上賴翁的陳姓駕駛供稱，發現賴翁時已來不及煞車，只能將方向盤轉向左邊與機車同向，但仍撞上賴翁，小貨車也失控撞上約20公尺的邊坡才停下，在他後方的第二輛汽車也因緊急煞車失控撞上安全島翻覆。

6車輾屍靠路邊調查

「前面還有好幾輛車輾過！」一名目擊者告訴警方，賴翁其實遭不少車輛輾過，只是其中6輛汽車發現肇事後，停在路邊等待警方到場，其他肇事車輛則是逕行離開。

還有好幾輛輾過沒停

6名肇車駕駛及乘客折騰整夜，有人原本欲赴機場搭機出國，也有人要到台東看國慶煙火，出遊還牽扯到人命，心情大受影響，對於戰備道無夜間照明均有微詞。檢警將逐一檢驗車身撞痕並調閱相關行車紀錄器釐清肇責。

警方調查，賴翁為佳冬鄉民，曾於佳冬高農食品科教書，20餘年前退休後與妻子住在佳冬賴家村。前同事回憶，賴翁斯文、隨和又不與人計較，驟逝令人不捨，校方和退休老師聯誼會同表哀傷，也期盼學生及老師行經該處更要注意安全；佳冬鄉民張孟偉得知車禍後到場關心，但場面太過可怕，讓他也起雞皮疙瘩。