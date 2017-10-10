伯樂好友背叛！太極假貨流竄 朱銘獲賠1.2億

法院認定222件仿冒品
〔記者黃捷／台北報導〕台灣知名藝術家朱銘創作「太極系列」藝術品，拍賣價格直逼億元，近年出現大批低價仿冒品，檢調追查發現，朱銘的「伯樂」、志嘉建設前董事長葉榮嘉竟也涉案。士林地院認定共有222件仿冒品，依偽造文書、著作權法判處葉榮嘉2年徒刑，其餘7人分遭判刑6個月至3年不等；民事部分，朱銘獲賠1億2090萬元，葉等人須將判決結果登報。
持真品開模重製 偽刻名
判決指出，建商葉榮嘉也是知名收藏家，長期贊助好友朱銘的藝術品，他2010至2013年間因有資金需求，將持有的「太極─起勢」、「太極─單鞭下勢」作品，陸續交給藝品商施景文、鑄銅公司負責人童文意開模，模具送往中國重製仿冒品，再運回台灣偽造朱銘落款。
葉榮嘉以60萬元、180萬元價碼，分別仿造「太極─起勢」2件、「太極─單鞭下勢」3件，他還委託施景文等人偽造保證書，將仿冒品留給自己欣賞或贈送給客戶，2件真品則送往拍賣市場變現，獲利1億1190萬元。
施景文另得知朱銘的特約鑄銅廠違反約定，保有作品模具未銷毀，於2009至2013年間多次找上負責人高健忠，以小型數萬元、大型不到百萬的低價，重製各式未經授權的藝術品售出，部分則轉贈給葉榮嘉。
法官認定共重製、散布仿冒品大型21件、小型201件，依偽造文書、著作權法判施景文3年徒刑最重；判葉榮嘉2年徒刑、緩刑5年；判童文意1年10月；判高健忠1年6月、緩刑4年；其餘涉案人遭判6月至1年6月不等，均獲緩刑。
朱銘另提附帶民事賠償，因「太極─起勢」成交行情2700萬元、「太極─單鞭下勢」成交行情8490萬元，被仿的5件太極系列依真品拍賣價格求償，其他依大型500萬元、小型200萬元，總計向葉、施、童求償8億4750萬元並登報。但法官參考仿冒品成交價格，酌減為大型150萬元、小型20萬元，扣除審理期間葉已歸還11件真品及支付1000萬元支票，3人共須賠償1億2090萬元並登報。