連假期間比黃金貴…5千顆毒膠囊準備海撈

2017-10-10

〔記者王捷／台南報導〕警方昨破獲毒品分裝站，起出粉紅空膠囊約5千顆、一大包疑似K毒等毒品，逮捕4名20多歲男子及2名少女；警方發現連假期間毒品需求量大，黑市價疑似攀升到1公克2700元，比黃金還貴上一倍，懷疑毒販將毒品分裝在膠囊，以單顆販售海撈一筆。

據透露，這種膠囊毒品10多年前曾風行，膠囊裝入毒品後重約0.1到0.2公克，不過裡面成分不只是K毒，通常會摻入其他毒品，藉此提高身價，目前一顆黑市價約200到450元間，依內容物而定，因膠囊藥效慢，曾有人多吞了幾顆而暴斃；警方認為這些20多歲年輕人，不可能知道這種分裝方式，懷疑有人在背後指點。

4男疑負責分裝 警追藏鏡人

台南警方9日接獲檢舉，指某公寓出入複雜，警員到現場門口就聞到K毒燃燒臭味，按門鈴見屋內有4名男子與2名少女，瞥見桌上有一大包不明粉末，警員不動聲色。等支援警網到達，警方在室內起出一大包40公克毒品，還有約5000顆粉紅空膠囊，警方將6人帶回偵訊，並在4男尿液發現毒品反應，4男否認持有，2名少女則稱不知情，只是來公寓找朋友。

4男自稱當粗工，但身形、打扮卻不像工人，警方懷疑公寓是毒品分裝站，但問到是否將毒品分裝到膠囊內，4男都不回應，被依毒品危害防制條例送辦。

據了解，原本1公克K毒販售1000到1300元，一到連假需求量大，藥頭趁勢漲價，價格來到1500元，甚至2700元都有人販賣。目前金價1錢（約3公克）約4300元，換算下來K毒簡直比黃金還貴。