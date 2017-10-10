二度妨害公務 婦關車窗夾傷警判拘50天

2017-10-10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中52歲湯姓婦人開車逆向行駛，林姓警員攔她，她拒絕下車還把車窗關閉，林員的左手被夾住，被迫用警棍擊破車窗，將湯婦拉出依妨害公務法辦。湯婦辯稱沒聽清楚警員指示，一時緊張錯按車窗上升鍵，台中地院依妨害公務罪判拘役50日，湯婦上訴二審，台中高分院認為她曾因妨害公務被判拘役，卻不思警惕，且林員要求立即開門下車，她大聲尖叫「我不要啦」，維持50日拘役確定。

警左手傷 女辯按錯鍵

判決書指出，湯婦今年2月6日開車行經中市南屯區大墩路、大墩十八街口，違規逆向行駛被中市警局四分局大墩派出所林姓警員攔下，湯婦拒絕停車受檢，繼續行駛約100公尺，又被林員攔下，湯婦不下車，把車窗開了一道縫隙與林員對話，林員把左手伸進車窗縫隙，要求湯婦下車，湯婦竟升上車窗，把林員左手夾住成傷，林員擔心遭拖行衍生更嚴重傷害，右手持警棍擊破車窗，與支援警力將湯婦拉出車外。

台中地院一審時，湯婦否認蓄意傷害，辯稱自己個性敏感，一時緊張錯按車窗上升按鍵，當時沒有聽清楚林員在車外的指示，不是故意關上車窗拒不受檢，更無傷害警員之意，台中地院不採信，依妨害公務罪判處拘役50日，可易科罰金。

湯婦認為判刑太重上訴，並宣稱已誠心悔悟，台中高分院認為，湯婦升起車窗夾住林員手指，是對執行職務的公務員施暴，林員大聲告訴湯婦，左手被夾住，要求立即開門下車，湯婦大聲尖叫，回答「我不要啦」，顯示湯婦上述辯詞是卸責之詞。

法官認不思警惕、不宜輕縱

台中高分院強調，湯婦在2016年間曾因妨害公務案判處拘役20日，湯婦不能因不滿警察取締，就可任意對警員施暴，對湯婦不宜輕縱，但考量到已與受傷警員和解，判拘役50日並無不當，據此駁回湯婦上訴，全案確定。