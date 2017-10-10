信義快速道 竟是一般道路

2017-10-10

民眾超速挨罰指應比照「快速公路」規定 遭駁回

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市陳姓男子今年9月開車行駛台北市信義快速道路深坑往信義區方向，被移動式三腳架測速照相機拍到超速並開罰，陳男申訴主張「前有超速照相」的警告牌與測速照相機未依「快速公路」相距300公尺的規定；警方駁回解釋，信義快速道路雖名為「快速道路」，但不具有國道支線的定位，法規上屬台北市的「一般道路」，警告牌距離測速照相機約140公尺，符合舉發規定。

陳姓男子9月6日深夜11點30分開車行經信義快速道路，在文山隧道與象山隧道間，因超過70公里速限，被移動式測速照相機拍下，罰款1800元。

陳男認為，信義「快速」道路速度上限達70公里，且限制機慢車行駛，應比照「快速公路」的規定，警告標誌應設立在測速照相機的300公尺之前，駕駛人才來得及反應減速，但警方僅在距離140公尺處設立警告牌，明顯不合規定，質疑警方製造取締績效「搶錢」。

台北市警信義分局回覆表示，信義快速道路屬北市一般道路，警告牌立於文山隧道北側出口，距離測速照相機有140公尺，符合舉發規定。

曾任台北市交通局長的新北市交通局長王聲威指出，信義快速道路雖然名為「快速」道路，但並非中央興建的紅底白字「快速公路」，如台64、台65快速道路，雖然速限70公里且禁行機慢車，但實際上仍是北市的「一般道路」，依照「道路交通管理處罰條例」當中的一般道路規定解釋及執法。