客運︰司機沒超時 體檢正常

2017-10-10

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕警方調查李姓司機並無交通違規紀錄，肇事時現場並無煞車痕跡；台南市交通局並在第一時間調閱李姓司機平日出勤狀況及工作表現，經查該名駕駛已休假2天，昨晨6點半從麻豆轉運站發車是第一趟次，未超時工作。

興南客運安全股股長洪源隆表示，公司所有司機每年5、6月都會接受定期健康檢查，李姓司機體檢正常，任職約5年，無肇事及不良紀錄。根據公車上GPS紀錄，事故發生時的時速為25至30公里，將會協助司機與保險公司和6名受傷乘客洽談理賠事宜。