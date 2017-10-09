假電郵將i竄改l 科技廠被詐2千萬

2017-10-09

〔記者姚岳宏／台北報導〕新竹科學園區某科技公司日前接到代工廠1封電子郵件，對方表示由於當地銀行要求金融安全，需定期更換銀行受款帳戶，科技公司不疑有他，當月貨款即依對方指示匯至新帳戶內，沒想到竟中了詐騙集團的道，損失2000餘萬元。

這家長期與中國代工廠合作的科技公司，原本都用對方「xxx@ximhan.net」信箱聯絡，沒想到歹徒疑似入侵該代工廠電腦，取得雙方聯繫資料，另創立名稱相似的「xxx@xlmhan.net」假帳號，以中文繕打並發送郵件給台灣的科技公司，假稱中國當地銀行要求「需定期更換銀行受款帳戶」，防止帳戶遭國外洗錢犯罪利用。

台灣的科技公司財會人員一時眼花，未注意電子郵件帳號「i」已變成「l」，依指示匯款，直到1週後接到代工廠遲未收到款項的消息，才驚覺遭詐，一字之差竟損失2000餘萬元。

電郵詐騙案 上半年已26件

刑事局統計，去年國內因竄改商務電子郵件遭詐有55件，財損金額超過6000萬元，今年1至6月份已發生26件、財損金額近4000萬元，平均每件財損超過100萬元。

警方呼籲企業廠商應保持警覺性，對於往來客戶或公司高階主管來信要求變更收款帳號、受款或出貨地等，務必以電話、傳真等方式再次確認，避免商譽受損甚至引發商業糾紛。