分手爆金錢糾紛 水電工潑油燒她家

2017-10-09

〔記者王冠仁／台北報導〕水電工謝省三與周姓女子交往後，周以結婚為前提，陸續向謝索討禮物、生活費、結婚基金等50多萬款項，但交往半年後，周女以不適合為由提分手。謝分手後對於這筆錢耿耿於懷，透過朋友催討未果，昨晚從桃園住處開車北上，途中去加油站買了2.5公升的汽油，到周住處縱火洩憤，他聲稱「就是氣不過！」

台北市消防局昨天凌晨2點半接獲報案，指稱龍江路一處公寓4樓及5樓加蓋處發生火警，消防員10分鐘內撲滅火勢，沒人受傷。

警方調閱監視器畫面，發現起火前有名「雨衣男」開車前來，拿鐵撬撬開公寓大門進入屋內沒多久就起火；警方發現起火點在4樓門外鞋櫃與5樓雜物堆，研判「雨衣男」涉有重嫌。警方根據「雨衣男」車籍資料查出縱火者是周姓屋主女兒的38歲前男友謝省三，循線到他桃園住處逮人。

警方調查，謝是水電工，每月薪水約5萬多元，他去年7月與朋友聚餐時認識35歲周姓女子；周當時主動與謝互留聯絡資料，事後雙方噓寒問暖感情升溫進而交往，謝十分疼愛他人生中第三個女友，對周關愛有加，經常一起外出遊玩。

謝告訴警方，他與周交往2個月後，周就開口向他要生活費、討手機當禮物，他不僅照辦，還把提款卡交給周任其提領，某次周還以「結婚會有開銷」為由，向他索討26萬款項。不過，兩人交往4個月後，周見他帳戶內金額日漸減少，不僅追問「錢花去哪裡了」，也開始冷淡，直到今年1月以「不適合」為由提分手。

兩人分手後，謝拉不下臉向周索討過往付出的金錢，透過共同友人向周索討；但周認為她只欠謝26萬，且也沒積極還錢，才會氣不過動手縱火。