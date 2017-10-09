74歲病夫勒斃病妻 割臂自盡

2017-10-09

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣74歲老農黃棟，將稻作事業交棒給兒子後，10年來獨自照顧脊椎開刀、不良於行的同齡太太黃龔絹子，黃棟疑壓力過大，昨晨以童軍繩勒死結縭54年的妻子後，持鐮刀劃傷左手臂，再躺到愛妻旁，因失血過多死亡。黃棟夫妻曾獲推薦參加金鑽婚表揚，不料卻同赴黃泉，地方人士均不解與不捨。

老夫妻育有2子1女，均已成家，與次子一家住在太保市春珠里，次子承接父親的務農工作，栽種3公頃水稻與網室香瓜，經濟能力尚可；黃翁平時一手照料妻子，但去年中腦部曾動過刀，近一年來常頭痛，家人曾建議他申請喘息服務，舒緩照護壓力，但他不願麻煩別人，未申請。

警方說，黃棟平時5點多就起床，昨晨6點次子未見到父親，便進入雙親臥室查看，驚見雙親躺在床上已無氣息，父親左手臂大量失血，趕緊報警。

家屬認為兩人恩愛，且衣著完整，腳上還穿鞋子，質疑死因不單純，有外力介入，要求檢警查明。警方調閱監視器發現，黃翁前天早上7點40分至超商買2條童軍繩，研判預謀勒斃妻子再自戕。

警方研判，黃翁不堪妻子久病，以童軍繩勒斃妻子，把屍體從輪椅移到床上，替妻子換上乾淨衣鞋，黃翁要勒斃自己無法如願，於是拿鐮刀劃傷左手臂，血跡噴濺至牆上，再躺到妻子旁，失血過多死亡。

檢警相驗，判定2人無中毒跡象，現場無打鬥、破壞痕跡、未留遺書，排除他殺，家屬對死因無異議。

恩愛夫妻 曾獲推薦金鑽婚表揚

次子說，10年前，母親脊椎開刀，須仰賴助行器與輪椅代步，父親想專心照料母親，加上年事已高，農事也交棒給後代，觀察父親照顧母親並未喊累，最近也未透露輕生念頭，面對雙親雙亡無法接受。

太保市長黃榮利說，黃翁一家相處和樂，去年老夫妻還獲推薦參加金鑽婚表揚，黃翁個性低調加以婉拒，竟以此方式尋短，令人不解與不捨。

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