OL腰痠 推拿師滑進褲底按恥骨

2017-10-09

輕熟女告性騷擾 推拿師︰雙腿腿骨比

〔記者余衡、謝君臨／新北報導〕推拿需要摸恥骨？1名輕熟女日前因手肘疼痛，前往新北市一間中醫診所就醫，並由推拿師進行復健，推拿時她提起長期腰痠，能否順便檢查原因，推拿師卻朝輕熟女雙腿一路往腰部按摩，最後將手伸進褲底按壓恥骨，女方事後羞憤告性騷擾，警方將全案函送法辦。

據了解，年約30歲的輕熟女因工作需求，施力不當導致手肘疼痛，日前她到住家附近中醫診所就醫，結束後醫師告知女子需要上樓推拿手部，隨後交由陳姓男推拿師進行復健，推拿時，女子想起自己長期腰痠，並詢問能否幫忙檢查原因。

陳男應允後將女方雙腿併攏，從腳底一路往上按摩至腰部，告知女子「骨盆不正需要調整」，隨後將手伸進女子外褲（未進內褲）按壓左、右恥骨，女子被觸碰瞬間驚愕不已，雖感覺不適但仍完成診療過程，離去後與友人討論後越想越不對，告男推拿師涉嫌性騷擾。

陳男供稱，每天服務病患，男女老少都有，對當事人所指控的內容沒什麼印象，但若患者出現腰痠問題，他通常會順應需求從腳底一路往上按摩到腰部，依所學專業進行「雙腿腿骨比對」，否認趁推拿時藉機性騷。

律師︰推拿隱私處涉猥褻

律師戴智權表示，陳男確實有構成「性騷擾防治法」第25條「乘人不及抗拒而觸摸身體隱私處之行為」的嫌疑，如果當下女子明確拒絕，陳男卻仍持續「推拿」，就有強制猥褻之嫌，不過陳男抗辯依其專業進行推拿，檢察官會審酌他究竟有無犯意，仍有爭議空間。

不過，戴智權也指出，推拿師最好在準備替女子按壓恥骨之前，就先詢問女子意願，以避免此一狀況發生。