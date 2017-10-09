浪大折返╱新發貳號失聯2天 6船員生死未卜

2017-10-09

〔記者王宣晴、吳昇儒、陳宜加、蕭玗欣、何玉華／綜合報導〕高雄籍「新發貳號」雜貨輪本月6日從台北港出發，準備開往馬祖港，船長蔡忠竹當晚7時許在台北港外海14浬發現風浪轉大，回報船東準備折返，卻遲未返港，新發貳號船上有船長等5名台籍人員及1名印尼籍機匠，海巡署搜救至今，仍未發現船隻蹤影，透過衛星電話及無線電也聯繫不上，正擴大搜救中。

航港局︰船應未沉

航港局北部航務中心主任張德義表示，截至目前尚未發現救生筏、油污等漂浮物，亦無任何船隻通報發現異狀；交通部航港局副局長劉志鴻則說，若船體沉沒，船上設備碰到水將傳送定位訊號，但目前並未接收到，船隻可能尚未沉沒，將持續搜救。新發貳號剛購入不久、船齡年輕，相關船籍與適航證書也符合規定，未曾發生重大狀況。

海巡署調查，新發貳號載運4櫃冰鮮白帶魚，6日下午3時從台北港出發，打算經由馬祖港到中國福建平潭報關，當天受東北季風影響，最大陣風為8級，新發貳號晚上7時許經過台北港外海14浬處，發現風浪轉大，且冷凍櫃發電機異常，為避免貨損將折返台北港，預計晚上11時許返抵台北港，但船東卻發現新發貳號遲未返港，也聯繫不上，下落不明，趕緊請求海巡署搜救。

海巡署表示，新發貳號雜貨輪重165.45噸、船長31.88公尺，船上有台灣籍77歲船長蔡忠竹、59歲輪機長王文芳、60歲水手朱日辰、56歲水手殷健忠、59歲副機匠蔡慶亮及29歲印尼籍機匠YANA MULYANA共6人。

海巡人員定位後發現新發貳號6日晚間8點34分，在桃園圳頭外北北西10浬處發訊，隨後訊號消失，貨輪下落不明。

海洋巡防總局表示，海巡隊派出2艇1艦，會同國搜中心空偵機搜救，搜救人員前天在桃園外海發現一艘救生筏，但經船主指認，非新發貳號所有。

當天下午陣風達8級

中央氣象局表示，當天下午2點到5點左右台北港受東北季風影響，平均風力達4到5級，氣象局曾針對北部海峽發布海上強風特報，當天下午2點測得北部海面平均風力5級、陣風達8級。

劉志鴻說，一般而言，船隻是否出海由船長自行判斷，除非起大霧、颱風來襲前，港口進出有困難，港務公司才會封港。