滑落邊坡困5天 台裔美籍青年找到了

2017-10-08

心智障礙 隨母返台過中秋

〔記者彭健禮／苗栗報導〕智能障礙的34歲鄭姓台裔美籍青年，上月隨母返台過中秋節，本月2日下午外出後失蹤，因鄭男不諳中文、身無分文，警方獲報與苗栗縣救難協會連日搜索，昨天在國立聯合大學停車場旁下方約50公尺的林間山坳發現鄭男，靜靜躺在地上未呼救，研判他5天未進食、有脫水情形，幸而生命跡象穩定，鄭男無法說明過去這幾天是怎麼過的。

鄭男外婆家位在苗栗國立聯合大學二坪校區附近，鄭母上月攜子回娘家，鄭子發展遲緩、個性內向，在美國出生，不會說中文，加上身無分文，2日下午3點多出門後失蹤，鄭母晚間8點報警，同時在地方臉書社團張貼尋人告示。

苗警偕救難協會發動搜索

南苗派出所調閱相關路口監視器，連日搜尋無獲，最後反覆過濾監視畫面，掌握鄭男2日下午一度徒步走在聯合大學二坪校區一處機車停車場通道上，接著走向停車場後方無欄杆邊坡，隨後無蹤影，研判他有可能滑落停車場旁坡林。

警方協調苗栗縣救難協會，昨天上午派遣15名救難隊員及警分局三組長王木風、南苗所副所長吳欣達、警員蔡先德等人，自機車停車場邊坡往山下地毯式搜索，最後在距離50公尺處的林間山坳尋獲鄭男，研判他多日未進食，可能也沒有太多飲水，有虛弱脫水情形，送醫救治後無礙。

有脫水現象 還好無大礙

鄭父得知兒子平安獲救，第一時間透過臉書在社團留言，「感謝眾鄉親們的支持協助，救難協會的辛勞，民意代表們的支持，警方的鼎力相助，美國在台協會的協助：大恩大德，銘記在心。