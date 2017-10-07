超勇檳榔西施 赤手空拳搏槍煞

2017-10-07

〔記者陳冠備／彰化報導〕38歲賴姓男子因強盜等案件服刑15年，去年假釋出獄，上月又持槍到彰化縣埔心鄉一處檳榔攤搶劫，還將檳榔西施打到頭破血流；警方發現，賴嫌犯案前計畫周詳，他先偷機車又搭計程車，還刻意不停進出火車車廂，故佈7道疑陣干擾警方追緝，彰化警方抽絲剝繭，本月5日在台中將他逮捕歸案，依強盜、竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，9月20日下午，賴嫌先從台中火車站搭火車到員林火車站，出站後在附近行竊一輛紅色機車，騎往2公里外的一處檳榔攤，假意買檳榔，卻趁陳姓檳榔西施打開收銀機時，掏槍恐嚇並行搶，陳女反抗被槍柄敲得頭破血流。

賴嫌搶劫8000元後，騎著贓車繞小路到花壇火車站，棄車後攔搭計程車到彰化火車站，購買往台中的區間火車票，火車進站後，賴先走入車廂，啟動前卻又走出車廂，然後由站前廣場攔計程車前往台中河南路，隨後再騎乘機車回家。

溪湖分局偵查隊副隊長黃枝泉表示，賴嫌心思縝密，策劃搶案時故佈7道疑陣，想要製造「斷線」擺脫追查，但警方調閱監視器，花了2週時間查出賴嫌位於台中北屯的住處，趁他外出上前逮獲，起出犯案槍枝與4顆子彈。

黃枝泉說，賴嫌去年假釋出獄後不思悔改，除本起案件另有多起強盜案件遭通緝，被捕後剛好是出獄一週年，全案依強盜、竊盜罪嫌移送偵辦。