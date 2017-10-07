金牌柔道警 一招完勝泰拳筋肉男

2017-10-07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕好大的膽子，敢到派出所嗆聲找警察單挑！許姓肌肉男自稱是泰拳高手，中秋節當晚持有毒品及玩具手槍，遭高雄市湖內警分局街湖派出所長張順凱盤查，許男反抗時遭擁有柔道金牌的張員制伏，沒想到許男交保後竟還跑回派出所，嗆聲要「找所長輸贏」，派出所員警未理會，許男自討沒趣後離開。

白目男 交保又想找警輸贏

張順凱曾拿過多座國內柔道金牌，中秋節晚上趁休假空檔到路竹區某公園跑步，發現身形壯碩的許姓男子（36歲）形跡可疑，張員雖然休假仍不忘警察本分，主動上前盤查時與許男發生扭打。

許男向張員嗆聲自己是泰拳高手，還朝張員身體橫膈膜處踢了一腳，張員忍痛施展柔道技術「丟體」，將許男摔倒在地，壓制後在身上搜出1小包毒品及1把玩具手槍。

張員呼叫支援將許男帶回派出所偵辦，許男還在派出所內嗆聲要找張員「釘孤枝」，張員冷笑回他「剛剛不是打過了嗎？」警訊後將人依毒品罪移送地檢署。

未料許男仍不甘心，交保後還跑回街湖所叫囂，高聲要找張員單挑，當時張員不在派出所，值班員警也不予理會，許男鬧了半天後，自覺無趣離開。

張順凱事後受訪時說，如果當時他在所內，被嗆聲也不會跟對方發生衝突，反而會勸他「快點戒掉毒品」。