韓女給出第一次…謝台灣警察熱心相助

2017-10-07

〔記者楊政郡／台中報導〕2名韓女第一次來台自由行，將包包遺落在計程車上，想報案卻因不諳中文躊躇不前，台中市警一分局繼中派出所白姓女警員主動詢問，幫忙比對監視器找到運將，迅速將包包送回，2韓女喜出望外，利用手機APP翻譯後再手抄中文向白員表達感謝，「我很尷尬，因為這是我的第一次」，翻譯的中文略帶雙關語，也讓白員哈哈大笑。

白員本月2日巡經綠川東街，看見2名外籍女子與計程車司機比手畫腳，後來發現2女佇立在派出所外，上前關心得知2女是韓籍遊客，將包包遺落在計程車上，因為第一次來台灣旅遊，又不懂中文，不敢走進派出所而無所適從。

白員了解狀況後，先調閱監視器比對，鎖定並逐一打電話給司機，花了2個多小時的第50通電話，終於找到陳姓司機，陳某表示在後乘客座拾獲一個白色包包，內有現金、金融卡、護照等證件，允諾會親自送到繼中所。

下午5時許陳姓司機依約把包包送回，原本表情嚴肅、不發一語的朴女，看到失而復得的包包後，當場破涕為笑，眼眶充滿淚水，一直用生澀中文向運將及警方說「謝謝」，甚至高興的衝上前主動抱起白員。

據了解，朴女與姊妹淘兩人第一次到台灣，雖然不會聽講中文，憑著手機翻譯APP將感謝的話譯成中文，「我很尷尬，因為這是我的第一次，我對你的努力印象深刻，真的很感感（筆誤，感謝）」，再親自抄在紙條上送給白員，同時以簡單英文表示，回去學好中文後會再來台中玩。