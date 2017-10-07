貪檢出獄轉律師 王朝震闖過兩關

2017-10-07

南律：要上訴到底

〔記者王俊忠／台南報導〕貪檢王朝震（見圖，資料照）坐牢出獄後，想改當律師，雖律師公會力阻，但他已連過兩關！居於劣勢的公會決定上訴三審做最後一搏。

前南投地檢署檢察官王朝震，任內收賄被判刑入獄，2014年出獄後以具律師資格，向台南律師公會申請入會執業，南律以犯貪污罪不適任律師為由否決，但王朝震獲一、二審法官認同，判南律敗訴，應同意王朝震入會。

據了解，王朝震2005年發出不實公文，協助友人撤銷交通罰單，2007年偵辦前南縣國民黨立委方醫良與其子方德福逃漏稅案收賄15萬元，職權對逃漏稅案不起訴；兩罪遭合併判刑7年6月確定，王於2010年11月入監，2014年5月獲准假釋。

修法太慢 南律想自律

王朝震主張自己具律師資格，2004年向台南地院登錄律師獲准，他在2014年重新加入高雄律師公會，2016年7月向台南律師公會申請入會，未獲同意，王提起告訴，一審勝訴，南律公會上訴二審台南高分院。

法官認為 主張沒依據

台南高分院認為，依律師法規定，不得擔任律師的條件需經律師懲戒委員會懲戒除名，但王朝震未被懲戒除名，南律公會以自律自治精神拒絕王入會，無異創造法律未規定的律師公會審查權，違反律師法規定，也增加對律師的執業限制、侵害憲法保障的人民工作權，認定南律公會主張沒有依據。

南律公會則表示，王朝震所犯檢察官收賄的貪污罪，足以喪失執行律師的信譽，已不適合擔任律師，若讓他再執業當律師，形同「讓律師成為問題司法官的回收桶」，讓人民認為「擔任司法官時收錢，轉任律師準備送錢」，扼殺人民對司法的信任，公會為凸顯此問題、拒絕他入會，也希望立法院儘快修改律師法。南律理事長宋金比昨表示，理監事會決議上訴三審。