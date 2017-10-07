夜夜夢到惡狼嘴臉 女以死控訴被性侵

2017-10-07

惡狼竟稱她有病才自殺

〔記者楊國文／台北報導〕離婚女子小玲（化名）和同事聚餐，酒醉被林姓同事載到摩鐵性侵2次，案發月餘後留下14封遺書，並著紅衣紅褲在車內燒炭，以死控訴林男惡行；林男堅稱小玲因憂鬱症自殺，和他無關。最高法院依小玲寫下「每晚做惡夢眼前浮現你性侵時嘴臉」等字句，認定自殺和性侵間有因果關係，昨依強制性交致人自殺罪，重判林男13年徒刑定讞。

母：女兒被侵犯陷低潮

判決指出，36歲的小玲在台中某科技公司當作業員，過去也曾遭性侵，2014年11月間和林男等多名同事聚餐喝醉，被林男載到摩鐵性侵2次，小玲連遭性侵陷入低潮，母親、姊姊追問後才吐露此事，起初她考量同事情誼未即提告，僅以LINE質問林男，因林男始終未道歉，最後決定訴諸法律。

但小玲遭性侵內心痛楚煎熬，2015年1月2日在苗栗三義一條產業道路上，穿著紅衣紅褲、抱著昔日婚紗照，在汽車內燒炭自殺，留下14封遺書指控林男性侵她，還懊惱寫下「再也回不到以前的我了」等字句，同時也為自己的不孝向父母道歉。

男被重判13年定讞

林男辯稱，兩人是合意性交，小玲當時未打電話求救或逃跑，還與他一同辦理退房，並稱小玲在警詢時曾回答「第2次（指性侵）我沒反抗」；林也宣稱小玲離過婚，有憂鬱症病史及自殺傾向，不應將案發後1個多月的自殺行為歸咎於他。

最高法院認為，小玲多年前遭性侵時曾到精神科求助，後來已走出低潮，工作狀況也正常，加上小玲在遺書、日記寫下「每晚做惡夢眼前浮現你性侵時嘴臉」、「感覺自己身體被弄髒」等話，也曾向母親、姊姊吐露遭林性侵，自殺前還常暗自哭泣，足認性侵事件自殺間有因果關係。

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