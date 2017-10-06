為酒醉失態道歉！李婉鈺嗆酸民：臭嘴放乾淨

2017-10-06

〔記者賴筱桐、吳仁捷／新北報導〕新北市議員李婉鈺日前酒後失態，發生打人、飆罵粗話風波，她為此道歉、表示會反省，有網友昨在她臉書粉絲團留言，辱罵她「去當酒促小姐、酒女算了」，李婉鈺怒嗆「放乾淨你的臭嘴，畜牲！」再掀波瀾。李婉鈺昨出面回應說，網友的留言有失偏頗，考慮提告。

李婉鈺3日晚上，酒後到板橋區一家洗車場的烤肉聚會中鬧事，她不但推人、打人還飆罵粗話，全程被民眾錄影爆料，她在前天發表聲明，坦承酒後失憶斷片，表示會自我反省，對被打擾到的人感到抱歉。

李婉鈺昨出面回應，當晚真的喝醉了，事後看爆料影片，只看2秒就看不下去，自己也覺得很恐怖，怎麼會變成這樣子？「根本人不像人、鬼不像鬼。」

她說，隔天（4日）醒來發現手腳瘀青，詢問司機才知前一晚與人發生衝突，已向當事人致歉，不管什麼理由，不對就是不對，她要向當晚被她打擾到的人與支持者道歉。

網友留言「去當酒家女」

至於昨天和網友互嗆，李婉鈺表示，團隊內部不管是誰回覆網友，只要以她的名字發言就算是她的，她在公共事務從沒怠惰，網友可以針對公共領域發表看法，但不能針對私人領域評論她，「去當酒家女，這我無法接受，踩到我的底線！」「我的行為不對，但不代表你可以羞辱我」。至於是否提告，她原本表示要告，但後來又改口說「看著辦吧！我先反省我自己。」

打算「戒酒一段時間」

李婉鈺說，經過這次事件，她打算「戒酒一段時間」，媒體問她「多久之內不會喝？」她回答「盡量吧！能多久就多久」， 她並保證不會再發生這樣的事情。

向洗車場借地方烤肉的麵攤老闆林男說，李婉鈺不僅4日打電話道歉，昨早也親自上門道歉，他不願追究。