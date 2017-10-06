16趴高利誘人 警察雙親被騙1200萬

2017-10-06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕63歲男子徐志源等人成立杉田生活事業公司，涉嫌以每月16％的高利吸引被害人投資，接著就無預警倒閉，致被害人血本無歸，警方昨帶回徐姓負責人等5人，查出全台有400人受害，吸金金額達3億元，其中有警察的雙親被騙1200萬元。

集團吸金3億元 400人受害

警方接獲被害人報案，指2011年初加入徐志源經營的杉田生活事業公司，該公司以販售生活百貨為名義，藉高額利息吸引被害人投資，以5萬元為一單位，每月發放高達16％的利息。

受害人討本金 反遭惡言相向

杉田公司以說明會、免費招待出國旅遊等吸引投資，以「利滾利」話術，誘騙投資人將利息繼續投資，該公司在苗栗地區非法吸金達5年，公司去年3月因財務危機惡意倒閉後，被害人登門向徐男索討本金未果，反遭惡言相向，有警察的雙親前後被騙1200萬元。

警方昨帶回苗栗分公司的徐姓負責人、擔任經理的徐女、部長戴男等5人，查扣資金流向表、電腦主機等證物。專案小組依沒收新制，聲請查扣相關戴男等人名下資產，計查扣房子5筆、土地7筆，其中戴男夫妻檔及女兒都涉案被帶回偵辦。

警方查出，杉田公司總部在高雄，並於苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、屏東設立分公司，初步估計有400人受害，吸金金額達3億元。

警方說，徐男等人於公司倒閉後繼續吸金，惟5人均不承認有違法吸金，警方昨依詐欺、銀行法等罪嫌將5人送辦。