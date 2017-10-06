短期專案製造壓力 監院糾正警署

2017-10-06

〔記者施曉光、邱俊福、鄭淑婷／綜合報導〕警政署規劃各類短期專案的績效壓力，造成基層員警時傳養案、栽槍、違規等積弊，101年桃園警方為了春安工作績效，曾與劉姓毒品嫌犯談條件，栽槍給無辜民眾，監察院內政及少數民族、司法及獄政委員會聯席會議昨通過糾正桃園市警察局，未能責令所屬切實依規定執行職務，及警政署未能制訂合理專案績效指標，改善基層員警壓力，並請行政院轉飭所屬切實檢討改進。

監察院表示，警政署一味要求績效，沒以科學及合理方式訂定與檢視「警察機關關鍵績效指標」（KPI），反易導致養案、造假情事，核有違失。監察院指出，桃園市警局平鎮分局平鎮派出所所長帶同員警，為了春安工作績效，與劉姓嫌犯談條件，劉嫌交槍交人就不辦所涉毒品罪，劉嫌在員警控制下，栽槍給無辜民眾，而後春安工作期間又連遭查出涉竊案，劉嫌疑為避免回去服刑，脫逃過程中溺斃身亡。

負責調查的監委王美玉、劉德勳表示，劉嫌短期內密集被各派出所、分駐所調查，肇因基層員警為達成春安工作績效的要求，無論警政署就短期專案如何修正或改革，只要為了管核考評，一定會產生比較的壓力，壓力層層要求下來，必然轉至基層員警。

警署︰適時修正專案計畫

警政署指出，將適時修正各專案計畫，由主官系統、業務系統及督察系統從嚴督考，如發現養案、造假等情況將從嚴追究。桃市警局說，本案是警局主動函報檢方偵辦，靜待司法判決中，會持續督飭所屬依法而為。