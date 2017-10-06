婦自撞電桿 獨留男嬰自行就醫

2017-10-06

〔記者黃佳琳、黃建華／高雄報導〕林女前天帶2個月大兒子及呂女到高雄遊玩，回程開車自撞電線桿，林女將男嬰帶下車，搬運提籃式安全座椅時，男嬰卻掉到地面，林女交代呂女照料男嬰，自己先行就醫，呂女在離現場200公尺處找人協助，致消防救難人員到場時，驚見男嬰獨留現場，沒半個大人，男嬰顱內出血，開刀後未脫險；林女昨晚到案，哭稱不曉得孩子傷得這麼重。

32歲林女中秋節當天用丈夫名義租車，載呂女和兒子從台南到高雄找林父順便旅遊，回程時，林女疑整夜沒睡，加上孩子哭鬧，一時分神，凌晨近3點半在橋頭區典昌路撞電桿，車頭凹陷、安全氣囊爆開。

嬰顱內出血 開刀未脫險

林女下車，把後座提籃式安全座椅上的兒子帶下車，再前往副駕駛座協助呂女下車；林女說，車上2隻貴賓狗跑掉1隻，她跑去追狗，狗追到後回現場，但她被安全氣囊撞到胸口，胸悶難耐，在救護車抵達前，致電高雄的劉姓友人和另名男子前來。

急著追狗 託女乘客照料兒

林女把男嬰委託呂女照料，自己抱著1隻狗，請另名到場友人騎車載她就醫；呂女見男嬰外觀沒受傷，一度在離車禍現場200公尺處找人協助，致救護車到場時，驚見男嬰獨留。

隨後劉男陪呂女和男嬰上救護車，醫院發現男嬰顱內出血陷入昏迷，昨午開刀後，在加護病房觀察未脫險。

警方調閱監視畫面發現，林女搬運提籃式安全座椅時，不慎把男嬰摔落在地，男嬰顱內出血是車禍或林女摔傷所致，待釐清。

最後到場的警方找不到林女，一度傳出她酒駕落跑，但林女和呂女酒測值零。林女把男嬰獨留現場自行就醫、與常情不符，引起警方注意，昨午重回醫院調查，發現呂、林已出院，留在醫院照顧男嬰的劉男身上，被搜出2包二級毒品（重15克），警方懷疑是K他命、安非他命，劉男辯稱毒品從嬰兒座椅掉下來被他撿到，他只是代保管；林女昨傍晚被警方尋獲後，堅稱毒品不是她的，不曉得從何而來。

律師︰獨留有違法之虞

林女與呂女雖離開車禍現場，但都是為了求救，鄧藤墩律師認為，主觀上難認定有構成遺棄罪的犯意。不過獨留男嬰在現場，有違反兒童及少年福利法之虞，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰款。