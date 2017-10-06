中國小三追到台灣 找嘸台商丟包幼女

2017-10-06

〔記者許國楨／台中報導〕中國籍31歲李女不滿57歲李姓台商對她們母女不聞不問，前天挺著懷胎6月的孕肚，帶著2歲女兒及DNA鑑定報告搭機追來台灣，昨天到李男台中的辦公室，要求他出面解決遭拒，李女憤而將女兒丟包一樓大廳，獨自離開，警方帶回女童，及時攔下準備搭機返國的李女，將她依遺棄罪嫌送辦。

挺6月孕肚到男方辦公室

台中警方昨接獲報案，市政路一棟商辦大樓有糾紛，警員江孟修、李旺青來到大樓一樓管理中心，驚見櫃台旁有名女童坐在娃娃車上嚎啕大哭，卻不見家長，抱起女童帶回所內安撫。

把女丟在大樓 準備回中國

警方查出，女童媽媽將娃娃車留在櫃台旁，即轉身搭計程車離去，員警連絡上司機找到李女。

李女表示，3年前在中國昆山認識擔任總經理的李姓台商，李男對她很好，還幫她買房子，當時不知他已婚，隔年女兒出生後，才知對方已有妻子但無子女。

警及時攔人送辦 安置幼童

李女說，她曾收到台灣律師表示要告她通姦的電子郵件，她不以為意，未料李男今年7月返台後對她們母女不聞不問，連生活費也不提供。

有6個月身孕的李女說，目前又懷了李男的孩子，前天才挺著孕肚帶著女兒及女兒DNA鑑定報告，從上海搭機來台，想跟李男當面說清楚，未料昨上午到李男的辦公室，要求他出面解決遭拒，母女還被請到一樓，她無意遺棄女兒又無力照顧，只好將鑑定報告及女兒請大樓人員「轉交」給李男，自己搭計程車到高鐵站準備返國。

警方唯恐李女再度拋下女兒離境，衍生人球問題，訊後依遺棄罪嫌送辦，並通知社會局社工協助安置女童。