曳引車闖紅燈 撞死顧家青年

2017-10-05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區台江大道、北汕尾路口前天晚間發生死亡車禍，24歲高姓男子與母親結束魚塭工作後，先騎腳踏車回家，途中行經路口時疑遭曳引車闖紅燈撞死，林姓司機肇事逃逸，被見義勇為民眾發現攔下，高母隨後經過肇事路口，得知兒子發生車禍送醫不治、痛哭失聲。

從魚塭下班 騎單車傳噩耗

高母表示，兒子與她平日在她父親的魚塭工作，3日傍晚，兒子先下班、騎腳踏車回家，她回家路上經過肇事路口，看到兒子的腳踏車倒在路上，才知道兒子出事，兒子生前很乖巧、在外公經營的魚塭幫忙工作多年。高父說，兒子每天騎幾公里遠到安中路農場寮外公家的魚塭，幫忙倒飼料養魚、很顧家，這條每天上、下班的路兒子騎了好幾年，很熟悉了，沒想到竟被闖紅燈的車子撞死。

目擊者報案指出，曳引車撞上高男人車後，司機一度下車查看，隨後開車離去，有民眾見義勇為開車追上去，才在離肇事地點約200多公尺處攔下。

林姓司機辯稱「下車時有看到腳踏車，但沒看到躺在地上的高男」，警方訊後依業務過失致死、肇事逃逸罪嫌將林男移送台南地檢署偵辦。

警方調查，高男與62歲曳引車林姓司機的酒測值均為零，肇事原因疑林男駕駛曳引車右轉時出現視線死角，他說沒有看到死者騎乘的腳踏車。

警方調查，當時曳引車沿安南區北汕尾路三段南往東方向右轉，騎單車的高男沿台江大道三段西向東方向行進，高男遭曳引車撞上後，雖送醫搶救仍因傷重不治。