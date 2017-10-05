婦遭幻覺男挾持 勇鄰扭打救人

2017-10-05

〔記者方志賢／高雄報導〕一名郭姓男子昨精神恍惚、產生幻覺，懷疑有人要殺他，爬上高市三民區某民宅後方遮雨棚又跳又叫，不慎踩破遮雨棚掉落屋內，竟持水果叉挾持女屋主，60歲鄰居黃男聽到呼救聲，為了救人，不顧危險衝入屋內與郭男扭打，雙肩被對方咬傷，最後與趕來的警方及消防人員合力制伏郭男。

警方表示，住在高市民族一路的31歲郭男，昨天下午到大順二路某巷子民宅，不明原因從防火巷爬上2樓遮雨棚，在5戶民宅的遮雨棚跑來跑去，結果踩破遮雨棚掉進一戶民宅後方廚房。

55歲葉姓女屋主聽到遮雨棚破裂聲，趕往查看，碰到剛掉下來的郭男，葉婦質問郭「你要幹什麼？」郭重複大喊「有人要殺我！」持水果叉抵住葉婦脖子。

葉婦兒子及鄰居聽到呼救聲，趕來救人，鄰居黃男勸郭「不要亂來！」先試著柔性勸導，希望鬆懈郭男情緒，同時趨前拉開葉婦，葉婦兒子急著救母，提前一步衝上前，此時郭男剛好鬆手，葉婦順勢拿走郭手上的叉子並逃離。

黃男為避免郭男失控，上前和他拉扯及試圖制住對方，郭竟出嘴狠咬黃男肩膀，2人扭打成一團，扭打過程中黃男四肢多處擦傷，但仍奮勇與嫌犯搏鬥。

警方與消防人員獲報趕到，上前合力制伏郭男，隨後將受傷的黃男送醫，包紮治療後已無礙。郭男因精神不穩定被強制送醫，警方另依殺人未遂、妨害自由等罪將全案送請檢方偵辦。