5年心血蓋新地院 江德千只當3個月主人

2017-10-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕蓋了5年、耗資16.5億元的新竹地方法院新院8月1日啟用，但100年到任後就積極投入新院興建的院長江德千，因6年任期即將屆滿，10月底要回台中高分院擔任庭長，不禁讓同仁有些許感傷。

江德千回憶，100年10月底他到新竹地院報到，第3天新院工程就拿到建照，經過半年變更設計，101年8月動工。特殊的是，當時司法院有幾項重大工程同時進行，都是委託營建署興建，只有新竹地院是自辦，少了官方的評核機制，民間機構的效率就要考驗院方的智慧了。

於是從江德千以降，院內包括庭長、法官、書記官等都要投入興建計畫，等於是把法院當成自己的家一樣在蓋，在耐心溝通之下，多達600項的設備經過調整與變動，江德千說，那時大家的參與可說是為了掌控進度，投入得「既深且廣」。

由於當時的政策不同意統包，因此在分包情況下，江德千採取罕見的「異質最低標」，有效將廠商價格壓低，卻提升品質。最後新竹地院新院不僅如期完工，原本19億元的興建預算非但沒有追加，而且還省了2億5千萬元。

江德千說，地院院長是有任期制的，但他很欣慰的是，從動土到落成，都在他的任期內完成，當了32年法官，有機會幫民眾蓋一處像樣的法院，他也有光榮感。