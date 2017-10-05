看到大寮監獄挾持事件 邱太三心中埋下獄改種子

2017-10-05

〔記者項程鎮、吳政峰、溫于德／台北報導〕2015年的高雄大寮監獄挾持事件的驚險場面，透過媒體放送讓民眾餘悸猶存，也在邱太三心中埋下獄政改革的種子，因此他上任法務部長，如何改革獄政制度，成為邱最念茲在茲的司改重點之一，也使他成為部屬眼中，歷來最重視獄政革新的法務部長。

致力推動一人一床

邱太三上任以來，全國51座監所已親自走遍50座，只有綠島監獄還沒去，原本也要去的，那時剛好因為司改議題才臨時改派次長前往；他實際看過各獄所才能知道受刑人目前的處遇，認為在監所收容方面，應讓他們享有「一人一床」才符合基本人權標準。

因此邱太三下定決心，努力朝逐步達到收容人「一人一床」目標邁進，據統計，去年全國增設9465床後，全國監所總床位已達2萬4833床，預定三年後總床位提升到4萬2873床，可達核定總收容額的75.38％，離一人一床目標越來越近。

協助受刑人外出工作

邱太三還推動讓表現良好的受刑人，提早在出獄前的半年到一年時間便外出工作，這會比在監矯正教育更有效，能讓受刑人提早適應社會，出獄後較能與社會接軌，減少回監率。警大犯罪防治系副教授賴擁連非常肯定此制，表示20年前就有人提出類似構想，但當時獄政管理階層保守，擔心社會疑慮，以致延宕至今。

矯正署長黃俊棠和副署長黃建裕表示，初步規劃受刑人未來有機會到台塑集團和台灣中油的廠區，進行油漆或設備的基本保養，最快年底前簽約。