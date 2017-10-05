「說我脾氣差 都是你們惹的！」李婉鈺醉鬧烤肉會

2017-10-05

〔記者余衡、賴筱桐／新北報導〕新北市議員李婉鈺前天深夜應酬結束，見路旁一間洗車場前有人正在烤肉，突然下車想上前寒暄，未料近30人沒人認識她，喝茫的李婉鈺飆罵髒話還拉扯民眾，最後警方到場勸說她才離去，脫序行徑讓現場的人全看傻眼。

李婉鈺酒醒後，昨發表聲明指出，因為最近的中秋活動，連續多天跑十幾個行程又累又餓，密集跑攤喝醉後完全失憶斷片，造成困擾非常抱歉，會自我反省，也向被打擾的人道歉。

飆罵髒話拉扯民眾

新北市板橋區一家港式飲茶餐廳，前晚借用長江路上一間洗車場騎樓舉辦員工中秋烤肉，深夜11點李婉鈺現身，渾身酒氣走進騎樓大喊「我找主任，主任出來」！腳步踉蹌，在場民眾一時認不出李婉鈺，直覺是酒醉女子上門鬧事。

李婉鈺見無人應答，醉醺醺說自己要「罰一杯」！隨後搭著幾位民眾肩膀說「我是議員」！民眾被突如其來動作嚇到，要她不要動手動腳，此語疑激怒李，兩度出手打向在場男子頭部，此時眾人失去耐性，要她離開，李隨即和多人拉扯。

警方獲報到場時李婉鈺仍激動，直說「說我脾氣差？都是你們惹的！」助理準備將她扶上車時，還遭李婉鈺揮打臉部。

海山警分局表示，當時轄區江翠派出所派出5員前往，協調後請議員先離開，事件歷時近20分鐘，迄昨無人對李提告。

李婉鈺的助理說，她確實認識這處洗車場的員工，座車經過時，一時熱情下車打招呼，但不知道洗車場外借給其他人烤肉，才引發誤會。