掉進暗黑大排 老翁燒塑膠袋生火獲救

2017-10-05

〔記者陳建志／台中報導〕台中7旬林姓老翁晚餐後外出散步，行經霧峰車籠埤大排，疑頭暈摔落近4米深的大排底部，老翁不知身處何處，僅透過手機向家人說，「掉到溪坎裡了」，家人、救難人員找了一小時無所獲，眾人焦慮不已，此時黑暗中突然出現亮光，原來老翁急中生智，點燃廢棄塑膠袋，老翁因此獲救，結束3個多小時的驚魂記。

散步頭暈 跌進4米深底部

台中大里72歲林姓老翁，2日晚上7點多吃完晚餐後，獨自從家中外出散步，老翁從大里公所附近，一路走到連接大里霧峰的福田橋，過橋後繼續走往霧峰新埔路，卻在經過車籠埤大排時，疑似頭暈摔進深近4米的大排底部，所幸墜落處下方剛好有草叢減緩衝力，僅右腹擦挫傷。

附近夜晚人車罕至，老翁見大聲求救無效，急得在黑暗大排尋覓如何脫困，約半小時後認為拖下去不是辦法，趕緊用手機打電話給家人求救，老翁的兒子和太太趕緊出門找人，老翁不知自己身處何處，僅說經過福田橋時「掉到溪坎裡了」。

家人遍尋不著，晚上11點左右，老翁的太太一臉焦急走進霧峰分局大里分駐所，表示先生不見了拜託幫忙找，值班員警一方面聯絡消防隊、救護車，一方面請線上同仁薛明元巡佐、警員林成華找人，四德派出所所長林崎嵩與員警張國昌、鄭博文也到場協尋。

可手機通話 但不知位置

員警、消防人員共10多人到場，眾人拿著手電筒，仔細搜尋福田橋下溪床和附近大排，老翁家人也持續以手機和他聯絡，老翁表示有看到「不鏽鋼的水門」，沒多久又說「剛剛看到消防車的閃光燈經過」，搜救人員趕緊縮小搜尋範圍。

眾人找了約1小時後，凌晨0點左右，發現漆黑大排底部有火光和白煙閃爍，靠近以燈光照射，原來老翁急中生智，以隨身攜帶的打火機點燃塑膠袋生火求救，消防人員立刻架梯讓他上岸，老翁自行爬上梯子送醫檢查。