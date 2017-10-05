設局約出要看房 出獄男狂刺房仲屁股5刀

2017-10-05

稱房仲對他「七辣」不禮貌

〔記者陳薏云／新北報導〕從事房仲的51歲涂男，與女客戶相約在新北市談賣屋，涂男苦等30分鐘，卻不見對方身影，剛接到來電「涂先生我馬上到」，就被一名黑衣男持刀猛刺臀部5刀，警方3日將涉案的汪男拘提到案，汪男供稱：「我七辣（指女友）去看房，被他不禮貌，我不爽啦！」

被害的涂男堅稱「沒這回事，也不認識汪男」。警方對汪男說法持保留態度，警詢後將汪男依傷害罪送辦。

警方調查，汪男有多項毒品、傷害前科，向警方供稱，自己在酒店上班的女友「艾莎」，當初與涂男相約看房，卻在看房過程中遭涂男言語、肢體騷擾，雙方爭執後不歡而散，女友回家後向汪男訴苦，但汪男之後就因案入監，遲遲無法報仇。

因案入監 獲釋立即復仇

待汪男獲釋後，就夥同另名酒店小姐，假裝要賣房，上月19日請酒店小姐致電涂男「我有房子要賣，可以來幫我估價嗎？」並與涂男相約20日在永和區光復街談賣屋，沒想到涂男到場後，沒看到女子，只接到女子電話說馬上就到，之後就被汪男持彈簧刀攻擊。

汪男刺涂男5刀後，將凶刀丟在路邊水溝，搭計程車逃逸，還在台北車站下車，換另一輛計程車逃逸，最後逃到牯嶺街，由王姓朋友接應，警方沿路調閱監視器，3日持拘票將他逮捕，汪男仍不斷堅持「是他先動我七辣（女友）」。