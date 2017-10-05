貼裸女照拚論壇積分 衝點閱率…先進警局

2017-10-05

〔記者吳昇儒／新北報導〕拚論壇積分拚過頭！

從事服務業的廖姓男子，為衝刺網路點閱率，將標題為「國中小女友愛愛…」的國中少女裸露照轉PO知名網路論壇，雖順利吸引大批網友按讚，但也因此引來警方究辦，將他依違反兒童及少年性剝削防制條例罪移送檢方。

住基隆的26歲廖男今年8月初，在中國網站發現少女裸露照片，自認為照片沒版權問題，便將照片轉貼到知名論壇，標題寫「國中小女友愛愛…」吸引大批網友留言感謝觀看，藉此增加網友按讚數，增加自己在論壇上的積分，升等開啟更多觀看權限。

觸兒少性剝削罪

汐止分局偵查隊網路巡邏發現該篇貼文，通知廖男到警局說明，廖向警方表示，自己只是轉傳照片，不知道違法；但員警表示，轉貼少女裸露照片已觸犯兒少性剝削罪，最高可判3年徒刑。廖男嚇得頻頻求饒，要警方給他一次機會，還提供下載的網站，供員警追查上游。

基隆地檢署檢察官認為，廖男無前科，不慎誤觸法網，犯後深具悔意，最後給予寬典處以緩起訴處分。

警方指出，在網路或透過LINE等通訊軟體，轉傳、張貼少女、少年裸露照片、影片，觸犯兒童及少年性剝削防制條例第38條規定，最高可判刑3年、併科5百萬元以下罰金；若意圖散布、播送、販賣者，也會面臨2年以下徒刑，得併科2百萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法。