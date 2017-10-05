賄選失格 議員變身賭場大亨

2017-10-05

〔記者顏宏駿、張瑞楨／綜合報導〕彰化縣無黨籍議員郭國賓賄選失去議員身分後，竟開起賭場成為賭場大亨，如遇拖欠賭債，則由手下以恐嚇、糾眾毆打等方式暴力討債，檢警前天進行掃蕩，帶回郭國賓及手下小弟共19人，檢方昨以犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一犯罪、勾串滅證之虞，向法院聲請羈押郭國賓及2名手下獲准。

郭國賓暴力討債被收押

郭國賓前年競選彰化縣議員時，透過秀水鄉代會梁姓秘書及福興鄉外埔村張姓前村長等人買票，兩人分別收到2萬5000元和8000元的費用，檢調偵辦後，2人均認罪，該案去年2月二審定讞，法院判郭國賓當選無效，郭被解除縣議員職務。

檢方指出，郭國賓失去縣議員身分後，在彰化縣鹿港、秀水、埔鹽一帶開起賭場，以天九牌、筒子麻將等賭具設置賭場，供不特定賭客賭博，他旗下有多名討債小弟，遇拖欠賭債，則恐嚇、糾眾毆打等方式暴力討債。

彰化地檢署檢察官蕭有宏前天指揮中部打擊犯罪中心，到彰化縣掃蕩郭國賓的賭場，搗破郭國賓的犯罪網絡。警方逮捕郭與施姓、黃姓手下共19人，中打強調，主要不是偵辦經營賭場的賭博罪部分，而是因賭博衍生暴力討債等惡劣行為，剷除地方惡瘤，掃蕩涉及組織犯罪的不良幫派，其中，郭國賓承認經營賭場，但他否認教唆手下暴力催討賭債，法院以涉及組織犯罪防制條例、恐嚇取財、賭博等罪嫌，且涉案重大，裁定郭國賓與2名手下准予羈押。