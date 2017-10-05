持刀抵脖 破窗鎖門 法警遭困傻看嫌犯逃

2017-10-05

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹縣槍砲嫌犯何榮淇昨僅花13分鐘，就順利從新竹地院脫逃，一個戴著腳鐐的嫌犯，居然對遷入才兩個月的法院新大樓熟門熟路，接連穿越防火門與法官通道，以飛快速度橫跨法院後方民眾停車場，消失在長滿茅草的水泥圍牆與鐵絲圍籬接縫處，消息傳開民眾譁然。

何榮淇當時持美工刀抵住自己脖子，法警無法立即制止，只得被動尾隨，見他不斷以自殺要脅，還刻意保持一段距離，由於法警空出了這段「安全距離」，距離換取時間，雖然何嫌戴著腳鐐，仍讓他爭取到足以脫逃的時間，於是起腳逃往一樓，甚至還有時間反身鎖住防火門，戒護人犯的法警，反被困在地下一樓，法警僵化和完全「零思考」的離譜應變能力，聞者莫不傻眼。

無法控制 法警應變力引發爭議

資深刑警認為，就算現場只有兩名法警，兩人也要分頭應變，可採一人在旁出嘴安撫，另一人繞到另一適當點防止逃逸，並趁機通報支援，同時伺機突襲制伏對方，不至於弄到自己竟被人犯困在地下室的狼狽處境。

最讓外界不解的是，戴腳鐐行動受限的嫌犯，法警怎麼可能無法掌控。不過也有法界人士說，法警身上沒有配槍，僅有電擊棒、警棍、手電筒及手銬等近距離配備，無法對何男進行立即性逮捕，若貿然上前，一旦何男真的自戕，恐面臨執法不當的爭議。

資深警界人士說，一般而言，嫌犯戴著腳鐐要行動有困難，透過監視器畫面發現，何用滅火器破窗後，以小跑步方式穿越法院後方供民眾停車的停車場，畫面中未見法警或其他人尾隨，顯見嫌犯以自殺要脅及反鎖門的動作，從容為自己爭取到寬裕的脫逃時間。

新竹地院︰調查出錯環節

新竹地院發言人魏瑞紅庭長說，當時何嫌剛開完羈押庭，戴著腳鐐，未上手銬，準備後送拘留所，故先送往法院地下室的戒護室等待，因何發現施工中的戒護室地上有1把工作人員遺留的美工刀，伺機撿起，一路抵住自己脖子，威脅兩名戒護法警不得靠近，再轉身奔逃，又鎖上防火門，阻擋法警追捕。

魏瑞紅表示，會檢視何男逃亡路線，以及法警在過程中的處理情況，調查是哪個環節出了錯，並深入檢討。