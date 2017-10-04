酒駕害警截肢竟減刑 基層︰已無尊嚴

2017-10-04

〔記者楊國文／台北報導〕3年前才因酒駕被吊銷駕照的女子陳以恩，去年通宵喝酒後無照上路，將執行交管的警員陳昭宏撞到雙腿膝蓋以下粉碎性骨折，送醫後右小腿截肢；高等法院痛斥陳女「罔顧第一線執勤員警人身安全」，考量一審判刑3年2月有「重複加重」之誤，昨依公共危險罪改判她2年10月，可上訴。

法官認重複加重刑責減4月

基層警獲悉判決結果，怒稱酒駕致人重傷害依法可處1年以上、7年以下徒刑，累犯還可加重2分之1，加上陳女無照駕駛，一審判3年2月已經很輕，二審竟又減刑，「從頭到尾都輕判，何來加重刑期！」一名葉姓員警更痛批：「警察執法尊嚴何在？」陳昭宏昨天手機關機，記者未聯繫上。

判決指出，33歲陳女已婚且育有2子，103年因酒駕遭吊照，去年7月16日凌晨到友人住處喝酒後開車，上午從新北市台65線五股端下匝道時，高速駛近正在指揮交通的新北市警局蘆洲分局交通分隊小隊長黃寶樹，黃攔停不成跳開，當時正打開後車廂要拿交通錐的陳昭宏遭撞，雙腿粉碎性骨折；陳女酒測值達0.87。

警怒斥從頭到尾都輕判

陳昭宏右小腿遭截肢，左膝、左踝也因骨折及肌腱斷裂等症狀影響運動、負重等能力。但他努力復健，今年9月終於重返工作崗位擔任內勤，但僅工作2週即因身體不堪負荷，再度請長假休養。

陳女一審遭判刑3年2個月時，陳員曾認為判決不合理，但陳女認為判刑太重，上訴高院。

高院認為，刑法酒駕致人重傷罪已將刑責加重，一審另以道路交通管理處罰條例的無照駕駛致人重傷來加重刑責，等於「重複加重」其刑，依此將陳女判刑2年10月。