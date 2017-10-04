貪賞金劫假畫 3烏龍搶匪共判13年

2017-10-04

〔記者項程鎮／台北報導〕烏龍搶匪打劫「名畫」！

闖豆花店行搶 店家懶得報案

綽號「朱董」的男子提供150萬元「賞金」，要男子鄒文霖、姜智勝前往台北市一家豆花店「收購」掛在牆壁上的齊白石「葡萄蜻蜓」、「柿」名畫，2人竟持開山刀劫畫，再由同夥魏行之開車接應離去，沒想到搶來的畫只是印刷品，豆花店員工和老闆覺得莫名其妙，懶得報案；但3人所犯是結夥持械劫財的重罪，鄒、姜、魏獲減刑後仍各被判刑4年、4年8月、4年5月確定，鋃鐺入獄。

法界指出，被告3人結夥、攜帶凶器強盜複製畫，構成最輕本刑7年以上的刑法第330條「加重強盜罪」，法院認為鄒、姜2人自首，魏男只負責接應，因而對3人減刑，否則刑度至少都是從7年起跳。

搶匪稱金主開價150萬

判決指出，鄒文霖（42歲）和姜智勝（41歲）被綽號朱董的男子告知，北市北投區某豆花店有齊白石的兩幅名畫，如他們能拿到畫，願出150萬元收購，鄒、姜找魏行之（43歲）一同犯案。魏於103年4月10日開著偷來的車載鄒、姜，先到朱董住處拿開山刀，隔天清晨抵達目標店家，見鐵門已拉開，鄒、姜兩人戴口罩和帽子入店，亮開山刀威脅店員不許動，鄒取下畫，2人搭魏的車逃離。

沒想到他們搶回的是長50公分、寬20公分的印刷品，根本不值錢，加上朱董避不見面，鄒、姜2人無奈，只好向警方自首。

事後自首 結夥打劫屬重罪

庭訊時，鄒、姜聲稱不知齊白石的畫只是印刷品，魏辯稱以為2人只是去偷畫，沒想到持刀強盜，但法官認定鄒、姜2人的行動只有7秒鐘，顯見魏對2人的犯行清楚，應是共犯；至於涉嫌教唆犯案的「朱董」，仍由檢方偵辦中。