復合無望殺死越女 男自殘跳樓命危

2017-10-04

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市豐原區昨傳情殺再自殺，造成1死1命危！男子呂輝龍與越南女子黎青草交往1月餘，呂男疑不滿黎女提分手，凌晨到她租屋處求復合不成竟由愛生恨，持刀刺黎女胸背6刀致死，再自戕12刀後跳樓，目前昏迷命危。

豐原區信義街昨上午7點左右，有民眾發現58歲男子呂輝龍從3樓陽台墜地，全身是血，立刻報119送醫急救，豐原警方也獲報到場，發現1樓是剛開1個多月的小吃店，立刻聯繫該店越南合夥人阮姓女子到場協助開門。警方上3樓赫然發現45歲小吃店老闆娘黎青草（已取得台灣身分證）全身是血、仰躺陳屍在床鋪旁的地板。

警方調查，呂男與黎女分別有過婚姻，黎女16歲女兒目前居住在越南，黎女一人在台灣工作。她原本在廟東夜市開小吃，今年8月跟阮姓同鄉租下信義街房子，1樓開店，黎女則住3樓。

黎女與呂男交往1個多月，後來黎女認為2人個性不合，2日向呂男提出分手，呂男不想分手，前晚10點到小吃店表達希望挽回，黎女回「有話下班時再說」，呂男因此待到12點多店打烊後自行離開。

3日凌晨1點多，呂男透過電話表達要見面，黎女答應後先到1樓等候，等不到人轉身上樓，呂男不久到了小吃店就獨自走上樓。警方研判，呂男上樓後疑似要求復合不成，由愛轉恨，兩人發生激烈拉扯衝突。過程中呂男持水果刀猛刺黎女胸背6刀斃命。呂男胸部及腹部也分別有6道刀傷，由於不深，因此有可能是自殘後再跳樓自殺。

呂男女兒向警方表示，從父親口中知道他跟黎女交往，但何時分手甚至為何發生這樣的事情，她都不清楚。

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